Kars Valisi Polat, Arpaçay’da kurum yöneticileriyle bir araya geldi

Kars Valisi Ziya Polat, Arpaçay ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arpaçay'daki temasları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle toplantı gerçekleştiren Vali Ziya Polat, ilçede devam eden çalışmalar, kamu hizmetlerinin mevcut durumu ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Toplantıda ilçenin genel durumu değerlendirilirken, kurumların sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ele alındı. Devam eden yatırımlar, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Vali Polat, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirterek, ilçenin ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi ve çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından Vali Polat, Arpaçay'da yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını ifade ederek, ilçenin ihtiyaç ve taleplerinin ilgili kurumlar tarafından titizlikle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı