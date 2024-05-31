Üye Girişi
Haberler

Kars'tan Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kars'tan yola çıkan ilk hac kafilesi, telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Sultan Alparslan Cami Külliyesi'nde yapılan uğurlama törenine yakınları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kars'tan yola çıkan ilk hac kafilesi, telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Sultan Alparslan Cami Külliyesi'nde yolculuk öncesi verilen bilgilerle donanan 60 hacı adayını uğurlamak için yakınları ve vatandaşlar camiye akın etti. Hacı adayları yakınlarıyla bir bir vedalaştı, sevinç gözyaşları döktü ve helalleşti.

Hacı adayları için düzenlenen merasimde gazetecilere açıklama yapan Kars Valisi Ziya Polat, "Ne güzel bir gün, serhat şehrimizin hacılarını mübarek topraklara uğurluyoruz. Rabbim hayırlısıyla gitsinler ve geri dönsünler. Bizlerden ve serhat şehrimizden de efendimize selam iletsinler, rabbim kabul eylesin. Tüm hacılarımızdan İslam alemine dua etmelerini istedik. Allah hacı olmayı hepimize nasip eylesin, yolları açık olsun, Allah kabul etsin" dedi.

Yapılan duaların ardından hacı adayları da otobüsler de yerini, aldı. Hacı adayları sevenlerine el sallayarak Kars'tan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultan Alparslan Cami Kars Hac Yerel Haberler Yerel Dünya Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title