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Kars'ta Yılın Şoförlerine Plaket Verildi

Kars'ta Yılın Şoförlerine Plaket Verildi
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Kars Şoförler Odası, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılın sürücülerini ağırlayarak, plaketlerini takdim etti. Başkan Okay Ulakcı, trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti.

Kars'ta yılın şoförlerine plaket verildi.

Kars Şoförler Odası Başkanı Okay Ulakcı, Karayolları Trafik Haftası etkinlileri çerçevesinde kentte yılın sürücülerine makamında ağırladı. Bir süre şoförlerle sohbet eden Ulakcı, şoförlere trafik kurallarına uymalarından dolayı teşekkür etti.

Trafiğin bir yaşam kültürü olduğunu ifade eden Kars Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Okay Ulakcı, "Trafik güvenliği, sadece bir kural meselesi değil, aynı zamanda bir yaşam kültürüdür. Yaşadığımız zorlu süreçlerin etkisiyle dikkat dağınıklığı, acelecilik ya da dalgınlık gibi durumlar artış gösterebilir. Bu nedenle özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın trafik kurallarına daha fazla özen göstermesi, hem kendi can güvenliği hem de sevdiklerinin hayatı açısından hayati önemdedir" dedi.

3-9 Mayıs Karayolları Trafik Haftası vesilesiyle; tüm sürücüleri ve yayaları trafik kurallarına uymaya, sabırlı ve dikkatli olmaya davet eden Ulakcı, "Hız limitlerine uymak, emniyet kemeri takmak, yayalara öncelik vermek ve kesinlikle alkollü araç kullanmamak, sadece bir kural değil, insanlık ve vicdan borcudur. Trafikte görev yapan başta emniyet ve jandarma personelimiz olmak üzere, tüm ilgili kurumlara gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor; bu haftanın, ilimizde trafik bilincinin güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Okay Ulakcı, daha sonra yılın şoförlerine plaketlerini vererek teşekkür etti. Program daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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