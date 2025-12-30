Kars'ta gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Kars'ta gıda denetimleri sürüyor. Ekipler, yılbaşı öncesinde başta marketler olmak üzere işyerlerini denetledi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gıda Kontrol ekiplerince, kent genelinde vatandaşların yeni yıla sağlıklı ve güvenilir gıdayla girebilmesi amacıyla gıda denetimi yaptı.

Denetimlerde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri, Marketler, kasaplar, fırınlar ve pastaneler ve alkollü içki satışı yapılan işletmeler hijyen, etiket bilgileri, son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ve fiyat uygunluğu yönünden titizlikle kontrol edildi.

Ayrıca ekipler, kusurlu görülen işyerlerini uyardı. Halk sağlığının korunması amacıyla denetimler aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS