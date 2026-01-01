Haberler

Kars'ta yeni yıl coşkusu: Lapa lapa kar altında halay

Kars'ta dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı altında yılbaşı kutlamaları yapıldı. Tarihi mekanlarda toplanan kalabalık, geleneksel halk oyunları ile yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Kars'ta yeni yıl, kentin ruhuna yakışır görüntülerle karşılandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden Bedesten bölgesine akın etti.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı, yılbaşı kutlamaları için sokaklara çıkan Karslılar ve turistler için eşsiz bir manzara oluşturdu. Tarihi Kars Kalesi eteklerinde ve Bedesten bölgesinde toplanan kalabalık, beyaz örtünün tadını çıkardı. Yeni yıl kutlamaların merkezinde ise yine geleneksel halk oyunları vardı. Davul zurna eşliğinde bir araya gelen yüzlerce kişi, lapa lapa yağan karın altında dev halay halkaları kurdu. Kars'ın meşhur oyun havalarıyla coşan kalabalık, soğuğa rağmen saatlerce oynadı.

Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, halay halkalarına dahil olarak bu unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kar tanelerinin ışıklarla birleştiği meydanda vatandaşlar halaylar çekerek eğlendi. Gece yarısı saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterileri ve alkışlar eşliğinde 2026 yılına "merhaba" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
