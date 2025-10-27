Kars'ta Yeni 500 Yataklı Devlet Hastanesi Temeli Atıldı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, temel inşaatı devam eden 500 yataklı yeni Kars Devlet Hastanesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Yoğun bakım üniteleriyle birlikte 550 yatağı bulan bir bölge hastanesinin temeli atıldı. İnşallah umut ediyoruz ki; inşaat sezonu kapanıncaya kadar bir mesafe alınır. İnşallah birkaç yıl içerisinde bitirerek milletimizin hizmetine açmış oluruz." dedi.

Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Vali Ziya Polat ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte, Kars 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Milletvekili Adem Çalkın, ikmal ihalesi 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan 141 bin 119 metrekare açık alana, 148 bin 285 metre kare kapalı alana ve 35 bin 932 metre kare oturum alanına sahip olacak hastanede incelemelerde bulunduktan ve yüklenici firma yetkilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Hastanenin 1000 gün sonra, sadece Kars'a değil çevre iller ile birlikte Gürcistan, Azerbaycan, İran ve kapalı olan sınırların açılmasıyla birlikte Ermenistan gibi ülkelerden de hasta kabulü yapabilecek kapasiteye sahip olacağını belirten AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın şunları söyledi:

"Burada yoğun bakım üniteleriyle birlikte 550 yatağı bulan bir bölge hastanesinin temeli atıldı. İnşallah umut ediyoruz ki; inşaat sezonu kapanıncaya kadar bir mesafe alınır. İnşallah birkaç yıl içerisinde bitirerek milletimizin hizmetine açmış oluruz. Tabii bölgemizde hastanesi olmayan ilçemiz kalmadı artık. Susuz ilçemizde hastane yoktu. Onun da temelleri atıldı."

Kars Valisi Ziya Polat da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"500 yatağın üzerinde yatak kapasitesi olan bir hastanede bahsediyoruz. İnşallah birkaç yıl hep beraber açılışını yapmayı Rabb'im nasip eder. Bu hastanenin günümüze kazandırılmasında destek olan vekilimize, il başkanımıza, Sağlık Bakanımıza, tabii ki Gazi Kars'a ger zaman ayrı bir sevdası olan, her zaman ayrı destekleri olan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim insanımız her şeyin en güzeline layık. İnşallah altyapısı, fiziki altyapısı çok iyi olan bir hastanemizin içinde de bu hizmeti verecek sağlık çalışanlarımıza en kısa sürede ulaştıracağız."