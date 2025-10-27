Haberler

Kars'ta Yeni 500 Yataklı Devlet Hastanesi Temeli Atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ın 500 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatının devam ettiğini açıkladı. Hastanenin, sadece Kars'a değil çevre illere ve komşu ülkelere de sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, temel inşaatı devam eden 500 yataklı yeni Kars Devlet Hastanesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Yoğun bakım üniteleriyle birlikte 550 yatağı bulan bir bölge hastanesinin temeli atıldı. İnşallah umut ediyoruz ki; inşaat sezonu kapanıncaya kadar bir mesafe alınır. İnşallah birkaç yıl içerisinde bitirerek milletimizin hizmetine açmış oluruz." dedi.

Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Vali Ziya Polat ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte, Kars 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Milletvekili Adem Çalkın, ikmal ihalesi 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan 141 bin 119 metrekare açık alana, 148 bin 285 metre kare kapalı alana ve 35 bin 932 metre kare oturum alanına sahip olacak hastanede incelemelerde bulunduktan ve yüklenici firma yetkilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Hastanenin 1000 gün sonra, sadece Kars'a değil çevre iller ile birlikte Gürcistan, Azerbaycan, İran ve kapalı olan sınırların açılmasıyla birlikte Ermenistan gibi ülkelerden de hasta kabulü yapabilecek kapasiteye sahip olacağını belirten AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın şunları söyledi:

"Burada yoğun bakım üniteleriyle birlikte 550 yatağı bulan bir bölge hastanesinin temeli atıldı. İnşallah umut ediyoruz ki; inşaat sezonu kapanıncaya kadar bir mesafe alınır. İnşallah birkaç yıl içerisinde bitirerek milletimizin hizmetine açmış oluruz. Tabii bölgemizde hastanesi olmayan ilçemiz kalmadı artık. Susuz ilçemizde hastane yoktu. Onun da temelleri atıldı."

Kars Valisi Ziya Polat da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"500 yatağın üzerinde yatak kapasitesi olan bir hastanede bahsediyoruz. İnşallah birkaç yıl hep beraber açılışını yapmayı Rabb'im nasip eder. Bu hastanenin günümüze kazandırılmasında destek olan vekilimize, il başkanımıza, Sağlık Bakanımıza, tabii ki Gazi Kars'a ger zaman ayrı bir sevdası olan, her zaman ayrı destekleri olan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim insanımız her şeyin en güzeline layık. İnşallah altyapısı, fiziki altyapısı çok iyi olan bir hastanemizin içinde de bu hizmeti verecek sağlık çalışanlarımıza en kısa sürede ulaştıracağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.