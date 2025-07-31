Kars'ta Yayla Yolları Yapımında Önemli Gelişmeler

Kars'ta Yayla Yolları Yapımında Önemli Gelişmeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta köylerin yayla yollarının yapımı sürerken, Aynalı, Ortalar ve Porsuklu Yayla yollarında çalışmalar tamamlandı. Vatandaşlar, yapılan yollar sayesinde ulaşımın kolaylaştığını belirtti. Susuz Kaymakamlığı, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerin devam edeceğini açıkladı.

Kars'ta köylerin yayla yollarının yapımı sürüyor. Birçok yayla yolu tamamlanırken, bazı yayla yollarında da çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nce Aynalı, Ortalar ve Porsuklu Yayla yollarında çalışmalar tamamlandı. Yayla yollarının yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, "Yayla yollarımız yapılıyor. Yaylalara çıkarken çok mağdur oluyorduk. Yapılan yollarla birlikte sorunlarımız giderildi. Yayla yollarının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Susuz Kaymakamlığı koordinesinde Susuz İlçe Özel İdaresi'nce 6 kilometre Aynalı yayla yolu ve 2 kilometre Ortalar yayla yolları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili olarak Susuz Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kırsal kalkınmayı güçlendirip, yaylacılık faaliyetlerine destek vererek ulaşımı kolaylaştıran yollarımız tamamlandı. Köy ve yayla yollarında çalışmalara devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü

Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.