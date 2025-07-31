Kars'ta Yayla Yolları Yapımında Önemli Gelişmeler

Kars'ta köylerin yayla yollarının yapımı sürüyor. Birçok yayla yolu tamamlanırken, bazı yayla yollarında da çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nce Aynalı, Ortalar ve Porsuklu Yayla yollarında çalışmalar tamamlandı. Yayla yollarının yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, "Yayla yollarımız yapılıyor. Yaylalara çıkarken çok mağdur oluyorduk. Yapılan yollarla birlikte sorunlarımız giderildi. Yayla yollarının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Susuz Kaymakamlığı koordinesinde Susuz İlçe Özel İdaresi'nce 6 kilometre Aynalı yayla yolu ve 2 kilometre Ortalar yayla yolları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili olarak Susuz Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kırsal kalkınmayı güçlendirip, yaylacılık faaliyetlerine destek vererek ulaşımı kolaylaştıran yollarımız tamamlandı. Köy ve yayla yollarında çalışmalara devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS