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Kars'ta yaşlı kadın makam aracındaki Türk bayrağını öptü

Kars'ta yaşlı kadın makam aracındaki Türk bayrağını öptü
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Kars'ta yaşlı bir kadın, Vali Ziya Polat'ın makam aracındaki Türk bayrağını öperek devlete ve bayrağa olan sevgisini gösterdi. Vali Polat, Neriman Öztürk'ü makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Kars'ta yaşlı bir kadın, Vali Ziya Polat'ın makam aracında bulunan Türk bayrağını öperek, devlete ve bayrağa olan sevgisini gösterdi. Bu anlamlı davranışın ardından Vali Polat, bayrağı öpen Neriman Öztürk'ü makamında misafir etti.

Vali Ziya Polat, Valilikte ağırladığı Neriman Öztürk ile bir süre sohbet ederek, kendisine gösterdiği duyarlılık ve milli değerlere olan bağlılığından dolayı teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Vali Polat, Öztürk'ün bayrağa duyduğu sevgi ve saygının herkes için örnek bir davranış olduğunu ifade etti.

Vali Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Valiliğimizin önünden geçerken makam aracındaki bayrağı öpen Neriman Öztürk adlı vatandaşımızı makamımızda ağırladık. Bu asil davranışından dolayı kıymetli teyzemizi tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kars'ta kısa sürede büyük ilgi gören buluşma, vatandaşlardan da takdir topladı. Sosyal medyada çok sayıda kişi, Neriman Öztürk'ün Türk bayrağına gösterdiği saygının milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren anlamlı bir örnek olduğunu belirterek, Vali Polat'ın bu vefa dolu davranışını da memnuniyetle karşıladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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