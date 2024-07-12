Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Toplum Ruh Sağlığı 'İş-Uğraş ve El Sanatları' Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğince düzenlenen 'İş-Uğraş ve El Sanatları' dönem sonu sergisi açıldı. Sergide, hastalar ve ailelerinin el emeği ürünler sergilendi.

Kars'ta Toplum Ruh Sağlığı "İş-Uğraş ve El Sanatları" dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğince düzenlenen serginin açılışını Vali Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Sağlık Müdürü Dr. Mücahit Aydın, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahin Kahramanca ve davetliler birlikte yaptı.

Açılışı yapılan sergide; Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar ve ailelerinin Halk Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan eğitmenler eşliğinde yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Psikiyatri Uzmanı Uzman Dr. İbrahim Yağcı, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin sergisi burada bulunmakta. Bizim Psikiyatrik açıdan kronik dediğimiz hastaların rehabilitasyon sürecine destek vermekteyiz. İşleyişimiz diğer kurumlara göre biraz daha farklı, hastalara hem kendi bünyemizde getirip orada birtakım işlevselliği artırıcı etkinlikler yapmaktayız. Ayrıca evlerine gidip evlerini ziyaret edip, il merkezi yada ilçe merkezi gidebileceğimiz her yere araçlarla görevlilerle gidip kendi yerlerindeki olanaklarını değerlendiriyoruz. Buradaki temel amaç toplumdan bizim kronik dediğimiz hastaları kopartmamak. Sosyal işlevselliklerini arttırmak ve etkinliklerini arttırmak. Bunun içinde birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerden bir tanesi de sergimiz, bu sergide bir yıl içinde bizim Halk Eğitimle birlikte çalıştığımız el işi öğretmenimizle birlikte hastalarımızın birlikte yaptığı bir takım ürünleri burada sergiledik" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. Vali Ziya Polat, hem sergiyi gezdi, hem de sergi hakkında bilgi aldı. Sergi gün boyu açık kalacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitimi Merkezi Devlet Hastanesi Kars Yerel Sağlık Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

Bakmadan Geçme

MasterChef Bartu kimdir? 2024 MasterChef Bartu Ergün kaç yaşında, nereli? EURO 2024 kupası altın mı, neyden yapılmış, değeri ne kadar? EURO 2024 kupası kaç kilo, gümüş mü? 16 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 16 Temmuz burç yorumları nedir? 13-14 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 13-14 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir?
Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title