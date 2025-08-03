Kars'ta Tilki ve Kedilerin Sevimli Oyunu
Kars'ın Bulanık köyünde bir vatandaş, tilki ile iki kedinin dostça oyun oynadığı anları cep telefonuyla kaydetti. Bu görüntüler izleyenlere doğada dostluğun mümkün olduğunu hatırlattı.
Kars'ta tilkiyle kedilerin oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kars merkez Bulanık köyünde akşam saatlerinde evinde oturan vatandaş, bir tilki ile 2 kedinin birbirlerine zarar vermeden oynadığını görünce o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu görüntüler, vatandaşları gülümsetti. Tilki ve kedinin sevimli oyunu, izleyenlere "doğada dostluk her zaman mümkün" dedirtti. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel