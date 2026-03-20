Kars'ta bayram namazında camiler doldu, taştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kars'ta vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazı kıldı. Sultan Alparslan Külliyesi'nde gerçekleşen namazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yapıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kars'ta vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bayram namazını eda etmek isteyen yüzlerce kişi, kentin önemli ibadet merkezlerinden biri olan Sultan Alparslan Külliyesi'nde bir araya geldi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte külliyeye gelen vatandaşlar, cami avlusunu ve iç mekanı doldurdu. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını avluda saf tutarak kıldı. Bayram namazı öncesinde verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yapılırken, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günler olduğuna dikkat çekildi.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Vatandaşlar, namaz sonrası cami içerisinde ve avluda tokalaşarak "Bayramınız mübarek olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan bazı vatandaşlar, namazın ardından mezarlıkları ziyaret etmek üzere camiden ayrıldı.

Bayram namazı, huzur ve manevi bir atmosfer içerisinde eda edilirken, vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
