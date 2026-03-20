Kars'ta protokol üyeleri bayramlaştı

Kars'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla Polis Evi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa Kars Valisi Ziya Polat'ın yanı sıra AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri katıldı.

Bayramlaşmanın ardından konuşan Polat, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan'ı geride bırakırken; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayatımıza daha güçlü şekilde yansıdığı özel günlerdir. Asırlardır yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatan Aziz Milletimiz için bayramlar; paylaşmanın, gönül almanın ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin en güzel vesilelerinden biridir. Bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte camilerden yükselen tekbirler, aslında asırlardır aynı inanç, aynı umut ve aynı vatan sevgisi etrafında kenetlenen Aziz Milletimizin ortak duasıdır. Köklü tarihi, zengin kültürü ve güçlü dayanışma ruhuyla kadim şehir Gazi Kars'ımızda da bayramın manevi iklimini hep birlikte hissediyor; büyüklerimizi ziyaret ederek, ihtiyaç sahiplerini gözeterek, gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırarak, paylaşma ve kardeşliği en güzel şekilde yaşatıyoruz. Ramazan Bayramının; milletçe birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Başta Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, Kahraman Gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve esenlik getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." dedi.

Çalkın ise, "Ramazan ayının manevi iklimini geride bırakırken, gönüllerimizi arındıran, paylaşmanın ve sabrın kıymetini bir kez daha hatırlatan mübarek günlerin ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu müstesna günler, yalnızca bir bayram sevinci değil; aynı zamanda kardeşliğimizi güçlendiren, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve bizi bir arada tutan değerlerimizi yeniden hatırlatan özel zamanlardır. Ne yazık ki bugün dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların gölgesinde bayrama ulaşmaya çalışan, acı ve gözyaşıyla imtihan olan milyonlarca insan bulunmaktadır. Bayramın özünde taşıdığı merhamet, adalet ve kardeşlik çağrısı; bizlere bir kez daha barışın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır. Temennimiz odur ki; silahların sustuğu, çocukların güldüğü, annelerin gözyaşı dökmediği bir dünya en kısa zamanda mümkün olsun. Bayramın getirdiği bu manevi iklimin, tüm insanlık için barışa, huzura ve vicdana kapı aralamasını diliyorum. Bu bayramda varlık sebebimiz olan anne babalarımızın hayır dualarını alarak, kırık kalpleri onaralım, yetimlere, yaşlılara, engellilere, yoksullara, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehit ailelerine gönül kapılarımızı açarak, bayram sevincini, mutluluğunu gönülden gönüle taşıyalım. Bayramların bize kattığı ortak sevinci hayatımızın her anında yaşamayı, tüm insanların sevdikleri ile birlikte huzur içinde bayram geçirmelerini diliyor, başta siz kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tüm kalbimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadesini kullandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı