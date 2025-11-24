Kars'ta Öğretmenler Günü'nde Anne-Kız Duygu Dolu Buluşma

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, anne, kızı ve öğretmenleri arasında 20 yıl sonra gerçekleşen duygu dolu bir buluşmaya sahne oldu. Yıllar önce aynı öğretmenin öğrencisi olan anne Yudum Omur ile kızı Zeynep Neriman Omur, biyoloji öğretmenleri Mehmet Yaşar Yeşilyurt'a sürpriz yaparak dersine birlikte girdi.

2002–2005 yılları arasında Kars Cumhuriyet Lisesi'nde öğrenci olan Yudum Omur, o yıllarda biyoloji dersine giren öğretmeni Mehmet Yaşar Yeşilyurt ile 20 yıl sonra yeniden okul sınıfında buluştu. Bu kez yanında, 2024–2025 eğitim öğretim yılında aynı öğretmenden ders alan kızı Zeynep Neriman Omur vardı.

Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden ders sırasında kapının çalınmasıyla başlayan sürprizde anne ve kızı, ellerindeki çiçekle sınıfa girdi. 63 yaşındaki öğretmen Yeşilyurt, eski öğrencisi ve öğrencisinin kızıyla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Anne ve kızı, hazırladıkları çiçeği öğretmenlerine takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Daha sonra aynı sıraya oturup dersi birlikte dinlediler.

"24 Kasım'ın en değerli hediyesini bugün aldım"

Dersteki bu özel anı sınıfla paylaşan öğretmen Mehmet Yaşar Yeşilyurt, 37 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir buluşma yaşadığını belirterek şöyle dedi:

"24 Kasım'ın en değerli hediyesini bugün aldım. 37 yıllık bir öğretmenliğim var, Rize'de başladı, Kars'ın çeşitli liselerinde ve en son burada görev yapıyorum. 24 Kasım'da öğrencilerimizden çeşitli hediyeler aldık. Öğrencilerimiz geldi ama ilk defa bir anne ile kızı öğrencimiz kutlamaya katıldılar ve beni şaşırttılar. Çok teşekkürler, daha önce böyle bir olay yaşamadadım. Uzun yıllar geçmiş, ben gerçekten çok mutlu oldum. Beni unutmamışlar, geldiler buraya, öğrencimin kızı da benim öğrencim. 20 yıl sonra eski öğrencimi görmek gerçekten çok güzel, duygulandırıcı bir olay oldu."

Yeşilyurt, yıllar içinde farklı mesleklerde öğrencileriyle karşılaşmanın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Nereye gitsem benim öğrencilerim… Adliyeye gidiyorum, avukatlar benim öğrencim; hastaneye gidiyorum, doktorlar, hemşireler benim öğrencim. Ben tanımıyorum ama onlar beni hemen tanıyorlar. Çok mutlu oluyorum, gururlanıyorum. Şu anda da eski bir öğrencim karşımda duruyor ve onun da çocuğu burada okuyor. Gerçekten çok duygulandım" diye konuştu.

"Kızımla birlikte aynı sınıfa girmek tarifsiz bir duyguydu"

Yudum Omur ise 20 yıl sonra yeniden aynı atmosferi yaşamanın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"20 yıl önceki sınıf atmosferine kızımla birlikte yeniden adım atmak benim için tarifsiz bir duyguydu. Eski öğretmenimin bugün kızımla da ilgileniyor olması beni derinden etkiledi. Kızım Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci, ben de Kars Cumhuriyet Lisesi mezunuyum. Aynı okulda biyoloji öğretmeni olan Mehmet Yaşar Yeşilyurt şu an kızımın derslerine girmekte. Öğretmenler Günü'nde unutulmaz bir anı yaşatmak istedim. Hem benim hem kızımın hem de gelecek nesillere örnek bir öğretmen olduğu için Öğretmenler Günü'nü kızımla beraber kutlamak istedim."