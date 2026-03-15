Dem Parti'den Kars'ta Nevruz Kutlaması

Tacettin Durmuş

(KARS) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, partisinin Kars'ta düzenlediği Nevruz etkinliğinde, "Savaşları halklar çıkarmaz. Halklar kapı komşudur, halklar mahallede bir arada yaşar. Halklar savaşmaz; halklar ortak yaşamı paylaşırlar. Ama bakınız, iktidarlar, zorbalar, savaş baronları; onlar savaşlardan beslenirler, savaşlardan nemalanırlar. O yüzden de onlar savaşları çıkarırlar. Bugün Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren emperyalist müdahale de böyle bir zorba müdahaledir. Ama Orta Doğu halkları, Kürtler bu oyuna gelmiyorlar ve bugün bu emperyalist mücadelenin karşısındalar" diye konuştu.

DEM Parti Kars İl Örgütü, "Özgürlük ve Demokrasi Nevrozu" düzenledi. 21 Mart'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bir hafta erken düzenlenen Kars'taki Nevroz etkinliği, Kars Tren Garı mevkisinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk havada gerçekleştirildi.

Anadolu halk müziğinin ünlü sanatçısı Cevdet Bağca'nın da konser verdiği kutlamada Nevroz ateşi, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ile DEM Parti Kars il eş başkanları Arzu Savaş Derman ve Ramazan Erkmen tarafından tutuşturuldu. Ardından alanı dolduran yurttaşlar, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek, Cevdet Bağca'nın şarkı ve türküleriyle Nevroz coşkusunu yaşadı.

"Nevroz, bizim için direnişin ve mücadelenin sembolüdür"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, kutlamada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün bu soğukta burada ısrarla Kars halkımız Nevroz ateşini yakmak için diretti. Nevrozlar artık Kürt halkının, mazlum halkların özgürlük sembolü olacak ve olmuştur."

Bugün Orta Doğu ve Türkiye halkları, Kürtler, Nevroz ateşlerinin etrafında özgürlük halayına duruyorlar. Nevroz bizim için sadece baharın uyanışı değil, yeni bir gün değil; direnişin ve mücadelenin sembolüdür. Rojava direnişi, Kobani direnişi, kadın özgürlükçü, demokratik yaşamdaki ısrarımız, bugün tüm dünya halkları tarafından alkışlanıyor.

Biz diyoruz ki en başta barış. Halklar kardeşçe yaşayabilir. Bir arada, ortak bir yaşam örmek mümkün. Savaşları halklar çıkarmaz. Halklar kapı komşudur, mahallede bir arada yaşar; halklar savaşmaz, ortak yaşamı paylaşırlar. Ama iktidarlar, zorbalar, savaş baronları savaşlardan beslenir, nemalanır. Bugün Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren emperyalist müdahale de böyle bir zorba müdahaledir. Ama Orta Doğu halkları, Kürtler, bu oyuna gelmiyor ve bugün bu emperyalist mücadelenin karşısındalar. Zorbalığın, otoritenin karşısında mücadele etmeye devam edecekler."

"Nevroz'un ateşi yalnızca meydanları değil..."

DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman ise konuşmasında, "Nevroz'u sadece bir bayram değil, Orta Doğu'nun yarınlarına dair bir dilek olarak görmek gerekir. Savaşların, acıların ve ayrılıkların yerine barışın, yoksulluğun yerine refahın, öfkenin yerine kardeşliğin olduğu bir gelecek. Nevroz ateşi bu umudu temsil eder. Kars'ın dağlarında yükselen Nevroz ateşi, Aras'ın sularına yansıyan bir barış dileği olsun. Farklı milletlerin, farklı inançların ve kültürlerin el ele vererek aynı gökyüzüne baktığı bir kardeşlik bayramı olsun. Baharın gelişi ile birlikte kalplerde yeniden yeşersin. Nevroz'un ateşi yalnızca meydanları değil, insanlığın ortak vicdanını da aydınlatsın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA