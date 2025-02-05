Kars'ta nefes kesen tatbikat: TSK zorlu kış şartlarında gücünü gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kapsamlı tatbikatlarından Kış Tatbikatı-2025, dondurucu soğukta gerçeğe yakın senaryolarla nefes kesti.

3. Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda 'Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü icra edildi. Tatbikatın seçkin gözlemci günü, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 12 bin personelin katıldığı tatbikata dost ve müttefik 11 ülke 199 personel ile fiili olarak katılırken, 8 ülke ise yalnızca seçkin gözlemci gününe katıldı. Öte yandan tatbikata silahlı unsurların yanı Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi çeşitli 7 kurum ve kuruluştan 75 personel katıldı.

Birleşik, müşterek, fiili ve atışlı olarak icra edilen tatbikatın seçkin gözlemci günü eksi 9 derecede icra edildi. Tatbikat çerçevesinde silahlı kuvvetlerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe, hibrit savaş ortamına hazırlanma ve emir-komuta, sevk, idare yeteneklerini geliştirilmesi hedefleniyor. Tatbikatta yerli ve milli savunma sanayii ürünleri de etkin şekilde kullanılırken, birliklerin manevra ve ateş gücü en üst seviyede sergilendi. Planlı tatbikatlarından biri olan Kış Tatbikatı-2025 kapsamında gerçeğe yakın bir muharebe senaryosu uygulandı. Senaryoya göre ilk olarak mağarada bulunan kurgu unsurlara yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen bölgenin ateş altına alınmasının ardından komandolar hava desteğiyle bölgeye indirildi. Mağaranın krokisini çizen komando birlikleri, unsurları tek tek tespit ederek bölgeyi temizledi.

Yerli ve milli ürünler test edildi

Tatbikat çerçevesinde 16 Türk savunma sanayii şirketi ve 2 kurumun katılımıyla Savunma Sanayi Sergisi de düzenlendi. Sergide ilk kez tanıtılan sistemler ile tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak ürün ve sistemler yer alırken, MKE tarafından üretilen MKE-408 keskin nişancı tüfeği ise ilk kez gösterime çıktı. Ayrıca sergide tanıtılan ZMA-X dikkat çekti.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü çerçevesinde komandolar tarafından Komando Andı okundu ve basın mensuplarına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıkları tanıtıldı. Ayrıca kullanılan silah sistemleri, Mehmetçiğin seyyar fırın ve mutfak üniteleri ile komandoların şiddetli soğuklarda barınma ihtiyacını karşılayan barınaklar gösterildi. Tatbikatın seçkin gözlemci günü, katılımcı ülkelerin bayraklarının paraşütçüler tarafından dalgalandırılmasının ardından son buldu. - KARS