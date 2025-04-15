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Kars'ta Küçükbaş Hayvanların Kayıt Altına Alınması Protokolü İmzalandı

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Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kars Veteriner Hekimleri Odası arasında imzalanan protokol ile 2025 yılı itibariyle küçükbaş hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması ve programlı aşılamalarının yapılması hedefleniyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kars Veteriner Hekimleri Odası arasında "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Küpelenerek Kayıt Altına Alınması ve Programlı Aşılama Yetki Devri" protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile 2025 yılı itibari ile Kars'ta bulunan küçükbaş hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması ve tüm programlı aşılamalarının yapılması çalışmalarında Kars Veteriner Hekimleri Odası yetkilendirildi. İmzalanan protokol kapsamında Kars VHO tarafından yetkilendirilmiş serbest veteriner hekimler aracılığıyla Kars'ta bulunan 12 aylık aylıktan küçük kuzuların küpelenerek kayıt altına alınması ve programlı aşılarının eksiksiz bir biçimde zamanında yapılarak hayvan hastalıkları ile mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleniyor. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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