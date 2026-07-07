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Kars'ta köy çocuklarının uçurtma sevinci

Kars'ta köy çocuklarının uçurtma sevinci
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Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde çocuklar, hayatlarında ilk kez uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadı. Renkli uçurtmalar gökyüzünü süslerken, çocukların sevinci kameralara yansıdı.

Kars'ta köy çocuklarının uçurtma sevinci, ilk kez uçurtma uçuran çocukların mutlulukları kameralara yansıdı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde bir araya gelen çocuklar, hayatlarında ilk kez uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı. Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süslediği etkinlikte çocukların mutluluğu ve heyecanı kameralara yansıdı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüne yükseltmek için büyük çaba gösterdi. İlk kez ellerine aldıkları uçurtmaları rüzgarla buluşturmanın sevincini yaşayan çocuklar, gün boyunca oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Kahkahaların yükseldiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gökyüzünü süsleyen rengarenk uçurtmalar, Duraklı köyünde adeta görsel bir şölen oluştururken, çocukların sevinci objektiflere yansıdı.

Hayatında ilk kez uçurtma uçurduğunu belirten İrem Ece Yıldız, "Hayatımda ilk defa uçurtma uçuruyorum. Çok heyecanlıyım ve çok güzel uçuyor. Bütün çocukların uçurtma uçurmasını ve bütün çocukların bir uçurtmaya sahip olmasını çok istiyorum" dedi.

Öte yandan, bu tür sosyal etkinliklerin çocukların gelişimi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Duraklı köyünde yaşanan uçurtma şenliği, çocukların neşesiyle Kars'ın en renkli görüntülerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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