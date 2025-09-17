Haberler

Kars'ta Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, koruyucu ailelik sisteminin önemi vurgulanarak toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Koruyucu aile olmanın şartları ve süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kars'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Vali Ziya Polat'ın eşi Pınar Filiz Polat'ın himayelerinde düzenlenen toplantı da, koruyucu ailelik sisteminin önemi vurgulanarak, bu konuda toplumda farkındalık oluşturulması ve daha fazla kişinin koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi amaçlandı.

Etkinlik kapsamında, koruyucu aile olmanın getirdiği sorumluluklar, süreçler ve bu sistemin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara, koruyucu aile olabilme şartları ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantıda, koruyucu ailelerin çocukların sevgi dolu bir yuvada büyümelerine sağladığı katkıların altı çizildi. Çocukların ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri için koruyucu ailelik sisteminin ne kadar kritik bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Toplantıya, protokol üyelerinin eşleri, kamu kurumlarının kadın yöneticileri, STK'lar, dernekler ve kooperatiflerin temsilcilerinin katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
