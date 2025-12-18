Haberler

Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Geliştirme ve Yetiştirme Derneği Genel Kurulu yapıldı
Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Geliştirme ve Yetiştirme Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Nihat Nebioğlu yeniden başkan seçilirken, çocukların sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Geliştirme ve Yetiştirme Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Nihat Nebioğlu yeniden başkanlığa seçildi.,

Dernek üyelerinin yoğun katılım gösterdiği genel kurulda, geçmiş döneme ait faaliyetler değerlendirilirken, yeni dönem hedefleri de ele alındı.

Genel kurulda yapılan konuşmalarda, korumaya muhtaç çocukların sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı. Başkan Nihat Nebioğlu, çocukların topluma kazandırılması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıda faaliyet ve denetim raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından, gündem maddeleri görüşüldü. Genel kurul, üyelerin dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
