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Kars'ta Kedi ve Köpekten Yürek Isıtan Dostluk

Kars'ta Kedi ve Köpekten Yürek Isıtan Dostluk
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Kars'ın Akyaka ilçesinde, soğuk havada birbirine sokularak ısınan bir kedi ve köpek, dostlukları ile görenlere mutluluk ve sevinç getirdi.

Kars'ta yürekleri ısıtan dostluk kameralara yansıdı. Soğuk havada birbirine sokularak ısınan bir kedi ve köpek, görenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kedinin sevecen tavırlarla köpeğe sokularak ona güvenle yaslandığı ve oyun oynadığı anlar yer alıyor.

Kars'ın soğuk havasına inat sıcacık bir bağ kuran bu ikilinin görüntüleri, vatandaşları hem duygulandırdı hem de gülümsetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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