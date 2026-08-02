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Kars’ta kadına yönelik şiddetle mücadele için sahada bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Kars’ta kadına yönelik şiddetle mücadele için sahada bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, şiddetin önlenmesine yönelik hukuki haklar, başvuru mekanizmaları ve koruyucu uygulamalar hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuyor.

Kars Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Şube Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir başvuru noktası olan Açık Kapı birimlerinin tanınırlığını artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla yıl boyunca kentin farklı noktalarında saha çalışmalarına devam ediyor.

Kars Valisi Ziya Polat'ın talimatları doğrultusunda sosyal çalışmacı personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapan Açık Kapı ekipleri, tüm dünyada önemli bir toplumsal sorun olarak kabul edilen kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital şiddet gibi farklı türleri anlatılırken, şiddete maruz kalınması ya da şiddete tanık olunması halinde izlenmesi gereken yollar ve vatandaşların sahip olduğu yasal haklar hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Saha çalışmalarında ayrıca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sunulan koruyucu ve önleyici tedbirler vatandaşlara aktarılıyor. Kadınların acil durumlarda hızlı şekilde yardım talebinde bulunabilmesini sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da uygulamalı bilgiler verilerek, uygulamanın kullanım şekli anlatılıyor.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" temalı el broşürleri dağıtılırken, şiddetle mücadelede başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar hakkında da bilgi paylaşımında bulunuluyor.

Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü yetkilileri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, kent genelinde farkındalık çalışmalarının yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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