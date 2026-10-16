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Kars'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı Vali Polat başkanlığında yapıldı

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Kars'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı Vali Polat başkanlığında yapıldı
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda kent genelindeki mücadele çalışmaları, gelecek dönem faaliyetleri ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kent genelinde yürütülen çalışmalar ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Kars'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve mücadele çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurumların yürüttüğü faaliyetler gündeme alındı. Şiddetle mücadelede kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantıda, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmalarının önemi de ele alınırken, ilgili kurumların sorumluluk alanları doğrultusunda yürüttükleri faaliyetlerin koordineli şekilde sürdürülmesi değerlendirildi. Şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliğinin artırılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede izleme ve değerlendirme süreçlerinin önemine dikkat çekildi. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesiyle birlikte, mücadele çalışmalarının daha etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vali Polat'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin planlamaların ele alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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