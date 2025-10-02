Kars'ta Hastane Afet Planı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Kars'ta düzenlenen Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatında ekiplerin performansı dikkat çekti.

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nde senaryo gereği Selim ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Hastane Afet Planı (HAP) uygulandı. Tatbikat senaryosuna göre deprem sonrası enkaz altından çıkarılan 57 yaralıdan 12'si Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tatbikatta 112 Acil Komuta ve Kontrol Merkezi koordinasyonunda sağlık ekipleri, UMKE, polis, AFAD ve hastane personelinden oluşan yaklaşık 100 görevli yer aldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta acil serviste yaralılara müdahale edilirken, bazı hastalar diğer kliniklere sevk edildi. Yaralı yakınları ise hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı. Bir vatandaş, kardeşinin sağlık durumunu öğrenmek isteyince güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirildi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan HAP Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Samet Kırat, "Yeşil kodu aktive ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kars, 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Merkez üssü Selim ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depreme yönelik bir tatbikat gerçekleştirdik. 112 Acil Komuta Merkezi tarafından bildirilen 57 yaralıdan 12'si hastanemize ulaştırıldı. Bu hastalardan 2'sinde nefes darlığı, 3'ünde kol ve bacak atel yaralanması, 2'sinde parçalı kırık, 1'inde ise karın içi kanama tespit edildi. Diğer hastaların genel durumu iyi, hepsine gerekli müdahaleler yapıldı" dedi.

Yapılan tatbikat, görevli ekiplerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Tatbikat hastane personelinin muhtemel afet durumlarına hazır olduğunu gösterirken, bu tür tatbikatların aralıklarla yapılacağı kaydedildi. - KARS