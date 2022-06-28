Kars'ta hakim ve savcılar veda yemeğinde bir araya geldi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2022 yılı yaz kararnamesi ile Kars Adliyesinden ayrılan Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Düzenlenen veda programına Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne atanan Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ramazanoğlu, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sabahattin Akçal, Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt, tayini çıkan hakim ve savcılar ile adliye personeli, avukatlar ve davetliler katıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, "Kars'a tayinimizin çıktığı ilk gün aklımızda birçok soru vardı. Uzak şehir olarak görünmüştü bizlere. 3 yıllık görev sürecimizde sizler gibi değerli dostlarla tanışmamız, güzel bir adliye ortamı uzakları yakın etti bize. Serhat Şehri Gazi Karsımız bu süreç içerisinde gönlümüzde taht kurmuştur. Elbette bu şekilde düşünmemiz, Kars'ı severek, Kars'ta mutlu olarak çalışmamızın en önemli ve en büyük etkenleri, çalışma ortamımızın huzurlu olması, değerli ve kıymetli arkadaşlarla birlikte olmamız ve tanışmamızdır" dedi.

Aygün, "Malumunuz kamu görevinin en üzücü ve hüzünlü anı ayrılıklardır. Ancak burada adalete hizmet etmenin, hakkı gözeterek çalışmanın ve bu gayretin, huzuru ve gururu ile ayrılıyor olmanın sevinci de bizleri mutlu etmektedir. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler; ben hep yaptığımız işin niteliği gereği farklı güzellikleri görebilmenin önemli olduğunu söylerim. Kars'ta ve daha önceki görev yerlerinde de, çok şükür bu şekilde çalıştım. Bu nedenle bu güzelliklerden ayrılıyor olmanın da hüznü içerisindeyim. 3 yıllık görev sürecim burada anlatabilmek belki zordur. Ancak emin olun ki güzel anılarla, güzel dostluklarla ayrılıyoruz. Bizim için en büyük kazanımda budur. Bunların haricinde Kars'ın ailemiz için de önemli bir yeri her zaman olacaktır. Çünkü burada bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. Oğlumuz ilk eğitimine Kars'ta başladı. Serhat şehrimizin bu anlamda çocuklarımızda da bir iz bıraktığı aşikardır" diye konuştu.

Kars halkına en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiklerini dile getiren Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ramazanoğlu, "Yaklaşık 3 yıl süre içerisinde 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulundum, 2 yıldır komisyon başkanlığı görevinde bulundum ve 3 yıldır seçim kurulu başkanlığı görevinde bulundum. Yoğun ve yorucu zaman içerisinde bize gelen bazı talepleri karşıladık bazılarını ise karşılayamadık. Bu manada bize kırgınlığınız varsa hakkınızı helal edin, herhangi bir kimseyle, herhangi bir şahsa önyargı olmaksızın sadece Kars halkına en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdik, bu gayret safhasında hatalarımız, yanlışlarımız ve kusurlarımız varsa af ola" şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sabahattin Akçal, ise şunları söyledi:

"Görev yaptığım süre içerisinde yaptığımız yargılamalarda adaletin tecellisi için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Üye hakimlerimiz ve kalem personelimizle çok yoğun bir 3 yıl geçirdik. Bu yoğun tempo içerisinde geçen 3 yıl içerisinde ilgisini, desteğini, mesaisini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Buradan ayrılırken bizim için yeni bir sayfa açılıyor ama arkamızda da güzel dostluklar bırakıyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından tayin olan Başsavcısı Aygün, Ramazanoğlu, Akçal ile hakim ve savcılara plaket ve hediyeler verildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel