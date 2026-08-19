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Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali Kars'ta Yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali Kars'ta Yapıldı
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2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali", Kars İl Müftülüğü ev sahipliğinde Sultan Alparslan Camii’nde gerçekleştirildi.

2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali", Kars İl Müftülüğü ev sahipliğinde Sultan Alparslan Camii'nde gerçekleştirildi.

Bölge illerinden din görevlilerinin katıldığı yarışmada, katılımcılar etkili hutbe sunumu ve hitabet alanındaki yeteneklerini sergiledi. Din görevlilerinin bilgi, hitabet ve kürsü hakimiyetlerinin değerlendirildiği yarışmada, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren isimler belirlendi.

Programda konuşan Kars Vali Yardımcısı Mehmet Ali Atak, din hizmetlerinin topluma ulaştırılmasında din görevlilerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, hutbenin vatandaşlara dini ve ahlaki mesajların aktarılmasındaki önemine dikkat çekti.

Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız da hutbe ve hitabetin din hizmetlerinin etkin ve doğru şekilde sunulmasındaki rolüne vurgu yaparak, yarışmaya katılan tüm din görevlilerini gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı tebrik etti.

Farklı bölge illerinden gelen din görevlilerinin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, Van İlini temsil eden Mükremin Arvas bölge birinciliğini elde etti. Yarışma sonunda dereceye giren din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, programa katılım sağlayan tüm görevlilere de teşekkür edilerek hediyeleri verildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, din görevlilerinin hitabet becerilerinin geliştirilmesi, hutbelerin daha etkili ve anlaşılır şekilde sunulması ve din hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedeflendi. Program, dereceye giren din görevlilerinin tebrik edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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