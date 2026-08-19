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Ukrayna'da yolsuzluk operasyonu

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Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri ile eski ve mevcut milletvekillerinin liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünü ortaya çıkarmak için özel bir operasyon başlattı. Operasyon detayları ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (NABU), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin üst düzey yetkilileri ile parlamentonun mevcut ve eski milletvekillerinin liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünü ortaya çıkarmak amacıyla operasyon yürüttüğü bildirildi.

NABU'ya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir suç örgütünü belirlemek için soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"NABU ve SAP (Ukrayna Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin üst düzey yetkilileri ve diğer kişilerin katılımıyla Ukraynalı eski ve mevcut milletvekillerinin liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünü ortaya çıkarmak için özel bir operasyon yürütüyor."

NABU açıklamasında, operasyon detaylarının daha sonra paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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