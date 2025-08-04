Kars'ta Çocuklar Sıcak Havalardan Kaçış Yolunu Derede Buldu

Kars'ta Çocuklar Sıcak Havalardan Kaçış Yolunu Derede Buldu
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Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan kavurucu sıcak hava nedeniyle çocuklar serinlemek için Karahan Çayı'na koştu. Ailelerinin uyarılarına rağmen derede yüzmeyi tercih eden çocuklar, sıcak havadan bunalarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kavurucu sıcakların etkisi altında olan Kars'ta, sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için çareyi derede buldu. Kendilerini derenin serin sularına bırakan çocuklar hem eğlendi, hem de gönüllerince yüzerek serinleme imkanı buldu.

Kars'ın Akyaka ilçesinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede özellikle çocuklar serinlemek için çay ve derelere koştu. Çocuklar, kendilerini Duraklı köyünün yanı başından geçen Karahan Çayı'nın serin sularına bıraktı.

Ailelerinin uyarılarına rağmen, çocuklar hem serinlemek hem de eğlenceli vakit geçirmek amacıyla yüzmeyi tercih etti. Serin sulara atlayan çocuklar, sıcaklığın getirdiği bunaltıcı havadan bir nebze de olsa kurtuldu. Karahan Çayı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, geç vakitlere kadar sudan çıkmadı.

"Hava çok sıcak yanıyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Ahmet Göktaş, "Hava çok sıcak yanıyoruz, havuzumuz yok ama derede çimiyoruz" dedi.

"Kim demiş Kars'ta deniz yok"

Karhan Çayı'nın serin sularına kendisini bırakan Ali Demirkaya, "Havaların çok sıcak olması nedeniyle arkadaşlarımızla dereye geldik. Çok sıcak yanıyoruz. Kim demiş Kars'ta deniz yok" diye konuştu.

Karahan Çayı'nda keyifli anlar yaşayan çocuklar eğlendi, güneşlendi ve günü anlamlı hale getirdiler. Soğuk sularda serinleyen çocuklar daha sonra güle oynaya evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan Kars genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kars'ta hava sıcaklığı gün içerisinde 34 dereceyi görecek. Sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini sürdüreceği kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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