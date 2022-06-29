Kars'ta büyükbaş hayvanlarda dölverimi sorunları ve çözüm önerileri paneli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta büyükbaş hayvanlarda dölverimi sorunları ve çözüm önerileri paneli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kars'ta büyükbaş hayvanlarda dölverimi sorunları ve çözüm önerileri paneli

Kars'ta, "Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu panel düzenlenecek.

Kars'ta, "Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu panel düzenlenecek.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars Ticaret Odası, Kars Ziraat Odası, Kars Ticaret Borsası, Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği, Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile organize edilen "Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi Sorunları ve Çözüm Önerileri" Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 1 Temmuz .2022 Cuma günü saat 13.30'da başlayacak.

Panele; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBBM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ta katılacak.

Bölgede büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en önemli sorunlarından birisi olan büyükbaş hayvanlarda dölverimi sorununu paneli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Serhat Alkan, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ile Prof. Dr. Savaş Yıldız'ın sunumları ile zenginleşecek panele tüm üreticiler davet edildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kafkas Üniversitesi Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title