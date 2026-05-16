DEM Parti'den Kars'ta Barış Yürüyüşü

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - DEM Parti Kars İl Başkanlığı, "Barış İçin Adım At" yürüyüşü düzenledi. Van Milletvekili Mahmut Dindar, "Buradan Sayın Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Bakın ortağınız adım atmıyor. Bu halkı oyalıyor. Böyle barış olmaz. Bu halkı oyalamayın. Bu halk artık barış istiyor. Hep birlikte barışa sahip çıkalım" dedi.

DEM Parti'nin ülke genelinde düzenlediği "Barış İçin Adım At" yürüyüşü kapsamında Kars İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, kortej oluşturarak Valilik Parkı'na yürüdü. Burada yapılan açıklamada konuşan İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmanın, yalnızca bir siyasi anlayışın değil, insan olmanın en temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Tüm Kars halkını barışa, demokrasiye ve ortak yaşam mücadelesine daha güçlü sahip çıkmaya davet eden Derman, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizin ihtiyaç duyduğu en büyük değer; kutuplaşmanın, çatışmanın ve ayrışmanın yerine ortak yaşam iradesini büyütmek, demokratik bir geleceği hep birlikte inşa etmektir."

Barış; sadece silahların susması değil, aynı zamanda adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesidir. Bu nedenle barış mücadelesi yalnızca DEM Parti'nin ya da belirli bir kesimin değil, Türkiye'de huzur ve refah içinde yaşamak isteyen 86 milyon yurttaşın ortak sorumluluğudur. Çünkü barış; hava kadar gerekli, su kadar yaşamsal, ekmek kadar kutsaldır.

Çocuklarımızın geleceği için, annelerin gözyaşının dinmesi için, gençlerin umutla yarınlara bakabilmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir. 27 Şubat 2025 tarihinde başlayan Barış ve Demokratik Toplum Girişim Süreci'nin başarıya ulaşması; yalnızca devlet erkinin vicdanına bırakılmamalı, toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmelidir. Demokratik bir toplum ancak halkın iradesi, dayanışması ve ortak mücadelesiyle mümkündür.

Bu ülkede yaşayan tüm halkların, farklı kültürlerin, inançların, dillerin ve kimliklerin hakları; hukuk, adalet ve eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvence altına alınmalıdır. Hiç kimsenin kimliğinden, dilinden, inancından ya da düşüncesinden dolayı dışlanmadığı bir Türkiye mümkündür ve bu mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bizler, demokrasiye, insan haklarına ve halkların kardeşliğine olan inancımızla; barışın kalıcı hale gelmesi için mücadele etmeyi tarihsel bir görev olarak görüyoruz. Şiddetin değil diyaloğun, inkarın değil eşitliğin, baskının değil özgürlüğün hakim olduğu bir gelecek için kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızı; barışa, demokrasiye ve ortak yaşam mücadelesine daha güçlü sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki barış kazanırsa halklar kazanacak, demokrasi güçlenirse Türkiye kazanacaktır."

MAHMUT DİNDAR: "DEVLET BAHÇELİ, ORTAĞIN BARIŞ İÇİN ADIM ATMIYOR!"

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, Meclis'te söylediği sözlerin arkasında durmasını istedi. Dindar, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin birçok şehrinden ve ilçesinden milyonlar, barış için şu anda meydanlarda sesini yükseltiyor. Bizler de burada Serhat Şehri Kars'tan bu barış için alanlara çıkan herkese yürekten teşekkür ediyoruz."

Biliyoruz ki 100 yıldır bu topraklarda inkar ve imha politikalarıyla Kürtleri yok sayan, yüzyıllarca bu uğurda binlerce bedel veren bir halkın evladı olarak burada artık barışın ve kardeşliğin kaçınılmaz olduğunu bu topraklarda bu ülkeyi koruduğumuz 1921 ruhuyla yeniden bu topraklarda barışa ve kardeşliğe birlikte adım atmalıyız.

Sayın Bahçeli'nin Meclis'te bizim vekillerimizin elini tutmasıyla birlikte bu ülkede yeniden bir barış havası esmeye başladı. Hepinizin de şahit olduğu gibi o günden bu güne kadar, hiçbir Türk annesi ağlamadı, polis annesi ağlamadı, asker annesi ağlamadı. En büyük kazanımız budur işte.

Bunun için biz diyoruz ki; bu barış sürecinin bir an önce gerçek bir barışa, bir kardeşliğe evrilmesi için bu kadar hükümete ve devlete sesleniyoruz. İçinden geçtiğimiz süreç, Orta Doğu'da yaşananları hep birlikte görüyoruz. Onun için bu ülkede yeniden kardeşliğimizi, iç barışımızı güçlendirmek zorundayız.

Biz her zaman barıştan ve kardeşlikten yana sözlerimizi koyduk. Analarımız, çocuklarını kabre koyarken bile anneler bu ülkede barışı haykırdılar. Onun için bugün geldiğimiz bu süreçte hepimizin bu sürece sahip çıkmasını elzem kılıyor.

Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle 100 yıldır bu tırnaklarda yaşanan zulümlerin, o katliamların bir daha yaşanmaması için hep birlikte bu barışa sahip çıkmalıyız. ve diyoruz ki, biz bu barışın arkasında duracağız. Bu barışa hep birlikte sahip çıkacağız. Artık bu topraklarda hiç kimsenin ölmesine müsaade etmeyeceğiz.

Buradan Sayın Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Diyoruz ki, Sayın Bahçeli Meclisten söylediğiniz sözlerinizin arkasında durun. Bakın ortağınız adım atmıyor. Bu halkı oyalıyor. Böyle barış olmaz. Bu halkı oyalamayın. Bu halk bedel ödemiştir. Bu halk artık barış istiyor. Onun için bugünlerin kıymetini hep birlikte bilelim. Çünkü bu topraklar çok acılar gördü. Bu topraklar çok bedeller ödedi. Hep birlikte barışa sahip çıkalım."

Kaynak: ANKA