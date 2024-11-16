Kars'ta Aç Kalan Kızıl Tilkinin Yiyecek Mücadelesi Kameralara Yansıdı
Kars-Kağızman karayolunda yoldan geçen araçların çarptığı yaban domızı, tilki ve saksağanların yiyecek bulma mücadelesine sahne oldu. Aç kalan kızıl tilki, domuzun parçalarını yiyerek karnını doyurdu.
Kars'ta aç kalan kızıl tilkinin karnını doyurması kameralara yansıdı.
Kars- Kağızman karayolunda yoldan geçen araçların çarparak telef ettiği yaban domuzu, yaban hayvanlarının soğukta kolay şekilde yiyecek bulmasına neden oldu.
Yol kenarında bulunan domuzu parçalayarak yiyen tilki ve saksağanlar kameraya yansıdı. Tilkinin saksağanlarla yiyecek mücadelesi ise dikkat çekti.
Karayolundan geçen araçların sürekli rahatsız ettiği tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar anbe an kaydedildi. - KARS