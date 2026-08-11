Kars'ta 89 Köyde 168 Bin Metrekare Kilit Parke Taşı Döşenecek

Kars İl Özel İdaresi tarafından köylerin ulaşım altyapısını ve yaşam alanlarını iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 89 köyde toplam 168 bin metrekare kilit parke taşı döşenmesi planlandı.

Kars'ın ilçe ve köylerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, köy yolları ve ortak kullanım alanlarının daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Program doğrultusunda ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"26 köyde 46 bin metrekare çalışma tamamlandı"

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen program kapsamında şu ana kadar 26 köyde toplam 46 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Tamamlanan alanlar vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte köylerde özellikle yaya ve araç ulaşımının daha düzenli hale getirilmesi, yağışlı dönemlerde yaşanabilecek ulaşım sorunlarının azaltılması ve köylerin genel görünümünün iyileştirilmesi amaçlanıyor.

"168 bin metrekarelik çalışma yapılacak"

Kars genelinde toplam 89 köyü kapsayan program kapsamında 168 bin metrekare kilit parke taşı döşenmesi planlanırken, ekiplerin belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarla köylerin altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı