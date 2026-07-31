Kars’ta 2026 hububat hasadı başladı: İlk biçim tarlada yapıldı

Kars'ta 2026 yılı hububat hasat sezonu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dane kayıplarını en aza indirmek ve güvenli hasat sağlamak amacıyla biçerdöver denetimlerine başladı. Sezonun ilk hasadına Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da katıldı.

Kars'ta binlerce üreticinin heyecanla beklediği 2026 yılı hububat hasat sezonu başladı. Arpa ve buğday başta olmak üzere hububat ekili alanlarda biçerdöverler tarlalara girerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat sürecini yakından takip ediyor.

İl ve ilçe tarım müdürlüklerinde görev yapan, hasat teknikleri konusunda eğitim almış ve yetki belgesine sahip teknik personeller tarafından yürütülen kontroller kapsamında biçerdöverlerin ayarları, dane kaybı oranları ve çalışma standartları titizlikle inceleniyor. Yapılan denetimlerle hem üreticinin emeğinin korunması hem de ürün kayıplarının en düşük seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen ilk biçim çalışmalarına Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Aydın, bereketli ve kazasız bir hasat dönemi temennisinde bulunarak ekiplerin sezon boyunca sahada aktif görev yapacağını ifade etti.

Hasat öncesinde tarımsal üretimde hijyenin sağlanması amacıyla biçerdöverler dezenfekte edildi. Yapılan uygulamayla, bir tarladan diğerine taşınabilecek bitki hastalıkları ve zararlı etmenlerin yayılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

Tarım ekipleri ayrıca üreticilere biçerdöver kullanımında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar hakkında bilgi verdi. Makine ayarlarının doğru yapılmasının dane kaybını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilirken, operatörlerin çalışma sırasında gerekli kontrolleri düzenli olarak yapmaları istendi.

Öte yandan yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız ve biçerdöver kaynaklı yangın riskine karşı da üreticiler uyarıldı. Tarlalarda yangın söndürme tüpü bulundurulması, biçerdöverlerin bakımının eksiksiz yapılması ve hasat sırasında kıvılcımlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sezonu boyunca il genelindeki ekili alanlarda biçerdöver denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirirken, teknik personelin üreticilere hem denetim hem de bilgilendirme faaliyetleriyle destek vermeyi sürdüreceğini belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı