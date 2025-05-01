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Kars'ta 1 Mayıs Kutlamalarında Arbede

Kars'ta 1 Mayıs Kutlamalarında Arbede
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Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında yürümek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. Kalabalık, etkinliğin yapılacağı alana yürümek isterken uyarılara aldırış etmedi.

Kars'ta 1 Mayıs kutlamalarında arbede yaşandı

KARS - Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kars'ta 1 Mayıs kutlamaları gergin başladı. Gruplar halinde Faikbey Caddesi'nde toplanan kalabalık, buradan etkinliğin yapılacağı alana yürümek istedi. Kalabalığa polis kaldırımdan yürüme izni verdi. Sloganlar atarak yürüyen grup Digor Durağı kavşağında caddeye çıkınca polis kaldırıma dönmeleri yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede son bulurken, grup etkinliğin yapılacağı alana kaldırımdan yürüyerek gitti. 1 Mayıs etkinlikleri daha sonra İstasyon Meydanı'nda devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Yerel
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