Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, Sarıkamış'ta ziyarette bulundu

Yerel Haberler

Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, Sarıkamış'ta ziyarette bulundu

65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç Sarıkamış'ta bir dizi ziyarette bulundu.

65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç Sarıkamış'ta bir dizi ziyarette bulundu.

Ak Parti Kars Milletvekilleri ve Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ın ilk durağı parti binası oldu. Parti binasında partililerle buluşan Arslan ve Kılıç, şehitler diyarı ve turizm cenneti olan Sarıkamış'a yapılan hizmetleri anlattı.

Daha sonra Arslan ve Kılıç ile birlikte bulunan heyet Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek'i ziyaret etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili AK Parti Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title