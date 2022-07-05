Kars'ın Kurban Pazarında Alıcı da Satıcı da Memnun Değil

Tacettin DURMUŞ

Kars'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Hayvan Pazarı'nda fiyatların pahalı olması nedeniyle üreticiler satış yapamamaktan, vatandaşlar ise kurbanlık alamamaktan şikayetçi. Satıcı Resul İnik, "Millet perişan, meydana bakın bir şey alınıyor mu satılıyor mu? Hiçbir şey yok" dedi. 3 bin 500 lira emekli maaşı aldığını, bir kurbanlığın 4 bin lira olduğuna dikkat çeken bir vatandaş da "Kurbanı alamıyoruz, çok pahalı kimse alamıyor. Belki de kesemeyeceğiz" dedi.

Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarlarında ekonomik kriz ve artan fiyatlar nedeniyle bu yıl durgunluk yaşanıyor.

"PİYASA ÇOK YÜKSEK, SATILMIYOR"

Büyükbaş hayvanların 12-13 bin, küçükbaş kurbanlıklarının 4 bin liradan satıldığı Kars Hayvan Pazarı'na kurbanlık hayvan getiren İbrahim Kaya, "Kısır koyun getirmiştim. Durumlar çok yüksek, piyasa çok yüksek, satılmıyor. İnsanlarım alım gücü düşük. Geçen yıl bayağı iyi satıldı. Bu sene fiyatlar bire bir üzerine gelmiş. Yem pahalı" dedi.

Satıcı Resul İnik "Geçen yıla göre bu sene çok zor. Her şey pahalı ne alınıyor ne satılıyor, bir şey alamıyoruz, bir şey satamıyoruz. Millet perişan. Meydana bakın bir şey alınıyor mu, satılıyor mu? Hiçbir şey yok" dedi.

"DÜZELECEĞİ YOK BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDER"

Satıcı Sevdi Poyraz ise şunları söyledi:

"Geçen yıl ile bu yıl arasında hayvanlarda bir yükselme var ama müşteri yok. Şu anda insanların alım gücü yok. Bu sende daha durgun. Hayvan sayısı az olmasına rağmen yine de durgun yani. Ekonomik kriz Kars'ı da vurdu. Kars'ın geneli hayvancılıkla uğraşıyor. Mazot pahalı insanlar hayvanlarını götürüp getiremiyor, zorluk çekiyorlar. Dışarıdan müşteri gelmedi. Tır fiyatları 40 ile 45 bin lira. Hepsini mazota bağlayabiliyoruz. Ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 12-13 bin liradan başlıyor. Geçen sene ise 6-6,5 lira arasındaydı. Bu sene biliyorsunuz ekonomi kötü bir halde. Allah bize yardım etsin. Düzeleceği yok böyle gelmiş böyle gider. Bizim insanlarımız da halkımız da buna alışmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde yükselen piyasada düşüş beklenmesi çok da normal bir şey değil. Baştakiler bizi bu hale getirdi. Yapacak bir şey yok. İnsanlar zor durumda. Kurbandan sonra da zaten daha kötü günler bizi bekliyor. İnsanlarda alım gücü yok. Yani asgari ücretin 5 bin 500 lira olması çok da bir şeye fayda etmiyor. Bir koyun 3 bin 500- 4 bin lira insanlar ne kesecek ne alacak? Çoğu adam evine et götüremiyor. Kars gibi yerde 1 kilo et 140 lira. Bu yıl kurak geçmedi. O var ama mazot çok pahalı, insanlar ekip biçemiyor, balya yapamıyor."

"NE ALIM VAR NE DE SATIM VAR"

Vatandaş İsmet Aydın, "Ot var ama biçemiyoruz. Mazot olmuş 30 lira. Ben nasıl biçeyim? Otumun hepsi kaldı ve kurudu. Ne biçebiliyorum ne de bir şey yapabiliyorum. Gelmişim meydana boş boş geziyorum. Ne bir mala alabiliyoruz ne de verebiliyoruz. Ne kimsenin alım gücü var ne de kimse kurban kesebilecek. Her sene meydanda koyun kuzu bol olurdu ama şimdi bakıyoruz ne alım var ne de satım var. Bir dana olmuş 30 bin, bir kuzu olmuş 5-6 bin. Bu adam nasıl kurban kesecek? Hayat bitmiş" dedi.

Satıcı Mustafa Ölmez, "Pazarda hiç canlılık yok. Geçen seneye göre çok çok kötü. Bildiğin gibi değil. Piyasa yüksek, yem ve saman çok pahalı o yüzden alım satım yok şu an. 5 tane kurbanlık getirdim günlerdir götürüp getirdim, satamadım elimde kaldı, alan yok" dedi.

"GÜCÜMÜZ YETMİYOR"

Hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Şahmettin Yıldız da "Ben kurbana geldim çok pahalı alamadım. Daha geziyorum. Koyunlar 4 bine yakın düveler de 17-18 bin liraya satılıyor. Geçen sene ben burada değildim. 16 bin liraya 4 kişi bir kurban aldık. Ben İstanbul'da oturuyorum. Bayram için Kars'a geldim. Kurbanı alamıyoruz, çok pahalı kimse alamıyor. Belli değil belki de kesemeyeceğiz. Çünkü gücümüz yetmiyor. Şu an emekliyim 3 bin 500 lira alıyorum. Kömür borç, o borç. Kurban Bayramı da bastı. Ne yapacağız?" diye konuştu.

ANKA / Yerel