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Kars'ın Arpaçay Menderesleri Kışın Eşsiz Güzellikte

Kars'ın Arpaçay Menderesleri Kışın Eşsiz Güzellikte
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Arpaçay Menderesleri, kış aylarında karla kaplanan doğal güzellikleriyle büyüleyici manzaralar sunuyor. Kıvrımlı menderesler, beyaz örtü ile kaplanan vadiler, görenleri hayran bırakarak bir tabloyu andırıyor.

Kars'ın doğal güzelliklerinden biri olan Arpaçay Menderesleri, kış aylarında adeta bir tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Karla kaplanan vadiler ve beyaz örtüyle çevrelenen kıvrımlı menderesler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Arpaçay'dan doğup, yılan gibi kıvrılarak Aras Nehri ile buluşan menderesler, uzun yolculuktan sonra Hazar Denizi'ne dökülüyor.

Mendereslerin yılan gibi kıvrımları, beyaz karla birleşerek eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen menderesler havadan görüntülendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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