Kars İl Halk Kütüphanesi'nde Modern Dönüşüm

Kars İl Halk Kütüphanesi'nde Modern Dönüşüm
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Kars'ın kültürel yaşamına katkı sağlayacak olan İl Halk Kütüphanesi'nin tadilat ve restorasyon çalışmaları sona yaklaşıyor. Modern ve ferah bir ortam elde edilen kütüphane, her yaştan kitapsever için cazibe merkezi haline geliyor.

Kars'ın kültürel yaşamına önemli katkı sağlayacak olan İl Halk Kütüphanesi'nin tadilat ve restorasyon çalışmaları sona yaklaşıyor. Yapılan çalışmalarla kütüphane, modern ve konforlu bir öğrenme ve araştırma merkezine dönüşüyor.

Kars İl Özel İdaresi'nin eğitim öğretim kurumlarında eli değdi. Kentte birçok noktada okul yapımını üstlenen Özel İdare öğrencilere hizmetinin en iyisini verme noktasında da emin adımlarla yürüyor.

Vali Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın'ın katkı ve destekleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan'ın bizzat takip ettiği kütüphane binasında, iç ve dış mekanlarda önemli iyileştirmeler yapıldı. Okuma salonları daha ferah ve kullanışlı hale getirilirken, teknolojik altyapı da güncellendi. Engelli erişimine uygun düzenlemelerin de yapıldığı binada, güvenlik sistemleri de yenilendi.

İl Özel İdaresi'nce yürütülen çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı ve mobilya yerleştirmelerinin devam ettiği kütüphanenin kısa süre içinde kapılarını yeniden açması bekleniyor. Bu yenilenmeyle birlikte Kars İl Halk Kütüphanesi'nin, her yaştan kitapsevere daha iyi hizmet verebilecek modern bir kültür ve bilgi yuvası olması hedefleniyor.

Kütüphanenin yeniden hizmete girmesiyle birlikte, Kars'ın eğitim ve kültür hayatına önemli bir ivme kazandırılacağı düşünülüyor. Kütüphanenin, araştırmacılar, öğrenciler ve tüm kitapseverler için daha çekici bir mekan haline gelmesi bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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