Kars'ta moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi

Kars'ta moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul'un da katılımıyla gerçekleşen program, Kafkas halk oyunları gösterisi ve müzik performanslarıyla renkli anlara sahne oldu. Etkinlikte başarılı emniyet personeline ödüller verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde "Moral ve Motivasyon" etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve eşi Selime Tombul, personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen "Polis Moral ve Motivasyon Etkinliği"ne katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, emniyet personeli yoğun ilgi gösterdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, teşkilat içindeki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile çalışma motivasyonunun artırılması hedeflendi. Program kapsamında gerçekleştirilen Kafkas halk oyunları gösterisi katılımcılardan büyük beğeni toplarken, İl Emniyet Müdürlüğü korosu tarafından seslendirilen eserler salonda keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte ayrıca görevlerinde göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalar nedeniyle Kars Valiliği tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirilen emniyet personeline belgeleri takdim edildi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve personelin birbirleriyle sohbet etmesiyle sona erdi. Etkinliğin, teşkilat içinde motivasyonu artırarak hizmet kalitesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. - KARS

