Kars Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ı Tren Garı Meydanı'nda Kutladı

Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tren Garı Meydanı'nda kutlandı. Kars Emek ve Demokrasi Güçleri Sözcüsü Özür Terzi, "Bugün bu alanda binlerce kişi olmamamızın sebebi iktidarın kendini var etmek ve sürdürmek için yarattığı korku psikolojisidir. Daha dün Türkiye'nin birçok ilinde emekçi, sendikacı ve siyasetçi hukuksuzca gözaltına alındı amaç toplumu korkutmak ve bugünkü 1 Mayıs'ı alanlarda birlikte kutlamamızı engellemektir" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kars'ta Emek ve Demokrasi Güçleri'nin yoğun katılımıyla kutlandı. KESK, CHP, DİSK, DEM Parti, DİSK, İHD, Sol Parti, Emek Partisi, Devrimci 78'liler Derneği, Şeker-İş, Türk Tabipleri Birliği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) temsilcilerinin de aralarında bulunduğu gruplar, Faikbey Caddesi'nde bir araya gelerek kortej oluşturdu. Polisin güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşte, katılımcılar bayrak ve flamalarla sloganlar attı ve marşlar eşliğinde Kars Tren Garı Meydanı'na ulaştı.

Kars Emek ve Demokrasi Güçleri adına bir açıklama yapan Eğitim Sen Üyesi Özür Terzi, şunları söyledi:

"Hiçbir hak ve özgürlük, yönetenler tarafından bahşedilmemiştir. Hakların kazanılması için daima mücadele edilmiştir. Bir hak ve özgürlüğün güvence altına alınmasında ve anlamlı bir biçimde kullanılmasında mücadelenin yeri önemlidir. Mücadele ile kazanıldığından şüphe duyulmayan hakların başında çalışma hakkı gelir. İşçilerin ve emekçilerin mücadelesi, başta çalışma hakkı olmak üzere; eğitim, beslenme, barınma, sosyal güvence, sağlık gibi ekonomik ve sosyal hakların tanınmasında büyük katkılar sunmuştur. Doruk Maden işçilerinin günlerdir sürdürdüğü yürüyüş protesto ve açlık grevi sonunda gasbedilen haklarının nasıl kazanılacağının bizlere bir kez daha göstermiştir. Günümüzde birçok şey de olduğu gibi sendikaların ve işçinin de genetiği ile oynanmıştır. Bugün bu alanda binlerce kişi olmamamızın sebebi iktidarın kendini var etmek ve sürdürmek için yarattığı korku psikolojisidir."

Daha dün Türkiye'nin birçok ilinde emekçi, sendikacı ve siyasetçi hukuksuzca gözaltına alındı amaç toplumu korkutmak ve bugünkü 1 Mayıs'ı alanlarda birlikte kutlamamızı engellemektir. Emeğin sömürüldüğü, sağlık güvencesinin olmadığı her seferinde bir öncekini arar durumda olduğumuz iş uyum programı adı altında insanlar sigortasız ve düşük maaş ile karın tokluğuna dilenci gibi çalıştırılmaktadır. Geçimi tarım ve hayvancılık olan Kars halkı bugün tarım ve hayvancılık yapamıyor. Tarım bitirilmiş, köylü borçlandırılmış, hayvancılık ise ithal hayvan ticareti yandaşlarına kazanç kapısı olmuştur, üreticinin emeği yok ediliyor. İktidar 'emekliye evinde otursun' derken, Kars'ın emeklisi doğal gaz faturası fazla gelmesin diye bir çayla kahvehanelerde gününü geçiriyor evinde bile oturamıyor."

