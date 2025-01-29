Karpuzlu Jandarma Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personeller kan bağışının azalması sebebiyle vatandaşların kan ihtiyacını bir nebze olsun hafifletmek ve onları rahatlatmak amacıyla Kızılay ekipleri ile yapılan koordine ile Karpuzlu ile Jandarma Komutanlığı binasında Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. - AYDIN