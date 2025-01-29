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Karpuzlu Jandarma Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı

Karpuzlu Jandarma Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı
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Aydın Karpuzlu ilçesinde jandarma personeli, kan bağışının azalması nedeniyle Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bu bağış, vatandaşların kan ihtiyacını hafifletmek amacıyla yapıldı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personeller kan bağışının azalması sebebiyle vatandaşların kan ihtiyacını bir nebze olsun hafifletmek ve onları rahatlatmak amacıyla Kızılay ekipleri ile yapılan koordine ile Karpuzlu ile Jandarma Komutanlığı binasında Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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