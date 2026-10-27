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Karpuzlu'da polis, velileri ve okul personelini güvenlik konusunda bilgilendirdi

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Karpuzlu'da polis, velileri ve okul personelini güvenlik konusunda bilgilendirdi
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Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde öğrenci velileri ve okul personeline okul güvenliği, trafik ve güvenli internet konularında bilgilendirme yaptı. Karpuzlu Kaymakamlığının paylaştığı faaliyetle güvenli okul ortamı ve farkındalık hedeflendi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde polis ekipleri, öğrenci velileri ve okul personeline yönelik okul güvenliği, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, öğrenci velileri ve okul personeline çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Faaliyette okul güvenliğinin sağlanması, trafik kurallarına uyulması ve internetin güvenli kullanımı konuları ele alındı. Öğrenci velileri ve okul personelini kapsayan bilgilendirme çalışmasıyla, okul ortamında güvenliğin önemine dikkat çekilirken trafik kuralları ve internet kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması hedeflendi. Karpuzlu Kaymakamlığı tarafından paylaşılan faaliyetle, öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren konularda bilgilendirme çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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