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Karpuzlar arasında uyku gülümsetti

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Adana'da karpuz yüklü bir kamyonetin kasasında, hareket halindeki araçta karpuzların üzerinde uyuyan işçinin görüntüleri sosyal medyada gülümsetti.

Adana'da karpuz yüklü bir kamyonetin kasasında çekilen görüntü görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Gün boyu sıcakta çalıştığı değerlendirilen işçi, yüklediği karpuzların üzerine uzanıp uykuya daldı.

Trafikte seyreden kamyonetin kasasında bulunan işçinin, karpuzların arasında uyuduğu görüldü. Yorgunluğu yüzünden okunan işçinin, onlarca karpuzun üzerinde oldukça rahat bir şekilde uyuması dikkat çekti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin hareket halinde olmasına rağmen işçinin uykusundan taviz vermediği görüldü. Gün boyu süren mesainin ardından yorgun düşen işçinin karpuzları kendine yatak yaparak dinlenmesi, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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