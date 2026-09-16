Karne hediyesiyle başladı, 50 yıldır pedal çeviriyor

Çocukken babasının karne hediyesi olarak aldığı bisikletle pedal çevirmeye başlayan 62 yaşındaki Hasbi Yıldırım, 50 yıldır sürdürdüğü bisiklet tutkusunu emeklilik günlerinde de her gün kilometrelerce yol katederek yaşatıyor.

Ordulu Hasbi Yıldırım, çocukluk ve gençlik yıllarını babasının madenci olması nedeniyle Zonguldak'ta geçirdi. İlkokul eğitimini tamamlayınca babasının karne hediyesi olarak bisiklet aldığı Yıldırım, yıllarca Zonguldak sahillerinde pedal çevirdi. Gün geçtikçe bisikletini kiraya veren Yıldırım, burada kendi bisikleti dikkat çeksin diye çeşitli süslemeler de yaptı.

Sonrasında İstanbul'da yıllarca bankacı olarak çalışan Yıldırım, iş ve trafik yoğunluğu nedeniyle burada bisiklet kullanamadı. Emekli olduktan sonra ise çok sevdiği Ordu'ya taşınma kararı aldı. Burada ilk iş olarak kendisine nostalji bisiklet satın alan Yıldırım, çocukluk yıllarındaki tutku ve hevesini emeklilik yıllarında da devam ettiriyor. Her gün bisikleti ile kilometrelerce yol yapan ve yakın ilçelere de pedal çeviren Yıldırım, çeşitli süslemeler yaptığı nostalji bisikletine ise adeta gözü gibi bakıyor.

"Yağış olmadığı sürece her gün bisiklet kullanırım"

Hasbi Yıldırım, "Ordu hayalim 7 yaşında başladı ve halen devam ediyor. Rahmetli anne ve babamla buraya gelince gün doğumunu görmüştüm ve içimde heves kaldı. Ben günlük hava yağışlı olmadığı sürece, kış dahi olsa bisiklet kullanıyorum. Vaktim geniş ise Güzelyalı Mahallesi'nden Soya Kavşağı'na kadar gidiyorum. Farklı zamanlarda Gülyalı ve Perşembe ilçelerine de gidiyorum" dedi.

"20 kilo verdim"

Bisikletin kendisi için tutku ve özgürlük olduğunu söyleyen Yıldırım, "Aracım da var ama onu park etmek zor. Eşimle bir yere gitmem gerekirse kullanıyorum. Bisiklet ile istediğim yerde durup park ediyorum ve dinlenebiliyorum. Ben Ordu'da bisiklet binmeye başladıktan sonra 20 kilo verdim. Benim için sağlık açısından da çok iyi" diye konuştu.

"Bir gün temizlemesen içime dert olur"

Bisikletinin günlük bakım ve temizliğini yapmadan içinin rahat etmediğini belirten Yıldırım, "Kesinlikle bakımını yaparım. Yağmura yakalandıysam kesin kurularım. Bugün temizleyemezsem yarın kesinlikle içimde kalır. Arabadan daha iyi bakıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı