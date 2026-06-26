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Yozgat’ta şehit hatıra köşesi açılışı

Yozgat’ta şehit hatıra köşesi açılışı
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Yozgat'ta karne dağıtım töreninde anlamlı bir açılış gerçekleşti.

Yozgat'ta karne dağıtım töreninde anlamlı bir açılış gerçekleşti.

Yozgat'ta 65 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşarken karne gününde aynı zamanda duygusal anlar yaşandı. Yozgat TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu ve Ortaokulu'nda şehit için özel bir köşe yapıldı. Hatıra köşesinde şehidin bazı kişisel eşyaları ve özgeçmişi yer aldı. Şehit Adem Cankurtaran'ın anne ve babası evlatlarının adına oluşturulan köşenin açılışına katıldı. Kuranı Kerim okunduktan sonra dualar eşliğinde hatıra köşesi açıldı.

Programda konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yozgat ilimiz genelinde 447 eğitim-öğretim kurumumuzda yaklaşık 65 bin 500 öğrencimizi ve eğitim kurumlarında görev alan arkadaşlarımızı bugün itibariyle gençlerimizin söylemiyle yaz tatiline uğurluyoruz. Öğretmenlerimiz bizlerle birlikte çalışmaya devam edecekler. Çok şükür kazasız belasız geçen arkadaşlarımızın gayretiyle hem renklenen hem şekillenen bir eğitim-öğretim dönemi geçirdik. Ben bu vesileyle kıymetli öğretmenlerimize, okullara devam eden sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tabi sevgili çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum. Onlar hem oynayacaklar hem de bol bol kitap okuyacaklar" dedi.

Şehidin adına düzenlenen hatıra köşesi için de emeği geçenlere teşekkür eden Vali Özkan, "Bizim için bugün ayrıca anlamlı bir gün oldu. Bu vesileyle de okul müdürümüze, emek veren arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Burada Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu'nda şehidimizin anne ve babasıyla beraberiz. Okulumuz şehidimiz için güzel bir köşe hazırladı. İnşallah ismiyle beraber şehidimiz bu okulda yaşayacak. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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