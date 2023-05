Kariyer Merkezi ile kariyer sahibi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kariyer Merkezinde, halkla ilişkiler ve organizasyon eğitimi alan 27 yaşındaki Elif Bulut'un hayatı değişti. İşsiz olduğu için Kariyer Merkezine başvuran ve doğru yönlendirme ile kendine kariyer hedefi belirleyen Bulut, aldığı mesleki eğitimin ardından Halk Eğitim Merkezinde eğitici olarak çalışmaya başladı.

2 üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulmakta zorluk çeken Elif Bulut'un hayatı Kariyer Merkezi ile tanıştıktan sonra değişti. Önce mezun olduğu bölümlerle ilgili birçok mülakata giren ve Kariyer Merkezinin diğer hizmetlerinden faydalanan Bulut, sonrasında aldığı halkla ilişkiler ve organizasyon eğitimi sayesinde kariyerine yeni bir yön verdi. Kariyer Merkezinin doğru rehberlik hizmetleri ile 2022-2023 yılında aldığı eğitim sayesinde, eğitim verecek seviyeye gelen Elif Bulut, şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş. bünyesinde bulunan kafelerde çalışanlara servis, komilik ve garsonluk dersi veriyor.

Kariyer Merkezi sayesinde hayatının ve kariyer hedeflerinin değiştiğini ifade eden Bulut, iş arayan herkesin mutlaka Kariyer Merkezi'ne gitmesi gerektiğini ifade etti.

"Eğitim ve yönlendirmelerinden dolayı çok memnunum"

Kariyer Merkezi ile hayatının değiştiğini söyleyen Bulut, süreci anlatarak, "Ben Kariyer Merkezi ile çok önceden tanıştım. Beni sözlü, yazılı, online mülakatlara çağırdılar. Bana halkla ilişkiler ve organizasyon kursu olacağını söylediler. İlk başta Adana'dan geliş-gidiş yapıyordum. Benim için zorlu bir süreçti. Eğitim ve yönlendirmelerinden dolayı çok memnunum. İnsani yönleri çok yüksek. Sizinle iletişim kurmak istiyorlar. Her yerde bu yok" dedi.

Halen Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitici olarak çalışan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş'de görevli personellere servis, komilik ve garsonluk dersi verdiğini ifade eden Bulut, "Kariyer Merkezi sayesinde bu konuma geldim. Kariyer Merkezi ile kariyer hedefim, ilham noktam, insani duygularım yükseldi. Ben de iletişim noktasında Kariyer Merkezinden bir şeyler kaptım" ifadelerini kullandı.

"Herkesin mutlaka Kariyer Merkezine gitmesi gerektiğini düşünüyorum"

Bulut, Kariyer Merkezinin iş arama ve eğitim alma sürecinde devamlı kendisini desteklediğini ifade ederek, "Biz bir iş başvurusu yapmaya gittiğimizde herkesle görüşemiyoruz. Kariyer Merkezi onları bizim ayağımıza getirip, bizim onlarla buluşmamızı sağlıyordu. Aslında çok güzel ve çok mükemmel bir şey. Ben çok memnunum, halen gidiyorum. Herkesin mutlaka Kariyer Merkezine gitmesi gerektiğini, bir yol alması gerektiğini düşünüyorum" diye belirtti.

"Kariyer Merkezinin en önemli yönü doğru yönlendirmeleri"

Kariyer Merkezi olmasa iş bulamayacağını ve daha çok umutsuzluğa kapılacağını ifade eden Bulut, "Sektörümdeki her iş kolu almadığından dolayı yavaş yavaş yıpranmaya başlayacaktım, psikolojim bozulacaktı. Belki şehir şehir dolaşıp iş arayacaktım, fırsat yakalamaya çalışacaktım. Belki yanlış işlerde çalışacaktım ama Kariyer Merkezinin bana kattığı şeylerden biri de 'hedefin ne, doğrun ne?' ona göre yönlendirmeleri oldu. Hayatta var olabildiğimi şu an gösterebiliyorum ve geldiğim konumdan dolayı Kariyer Merkezi ailesine çok teşekkür ediyorum. Her gencin psikolojisinin bozulmaması için ve doğru adımlar atması için Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kariyer Merkezini ziyaret etmesini kesinlikle tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - MERSİN