Haberler

Karesi'de 20 Öğrenci Kur'an-ı Kerim'i Hatmetti

Karesi'de 20 Öğrenci Kur'an-ı Kerim'i Hatmetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Karesi Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde 2 yıl süren eğitimin ardından 20 öğrenci, düzenlenen hatim cemiyetiyle Kur'an-ı Kerim'i başarıyla tamamladı. Programa katılan İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Etkinlik sonunda öğrencilere bisiklet, scooter ve akıllı saat gibi hediyeler takdim edildi.

Karesi Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 20 öğrenci için cemiyet düzenlendi.

Karesi Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde 2 yıl boyunca hem yaz döneminde hem kış aylarında "Camide Kur'an Öğretimi Programı"na devam eden 20 öğrenci, hocaları Adem Özdemir ve görevlisi Muhammed Ali Acar rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Öğrencilerin bu başarısı, düzenlenen özel bir hatim cemiyeti ile taçlandırıldı.

Cemiyete Balıkesir İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, kurum temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla manevi bir atmosferde geçti.

Programda konuşan Balıkesir İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Sözlerin tükendiği yer demek herhalde doğru olsa gerek. Rabbim yavrularımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sağlık ve afiyet lütfeylesin. Gönüllerini, zihinlerini her türlü kirlilikten muhafaza eylesin. Rabbim Kur'an'ın nuruyla, şifasıyla, hidayetiyle gönüllerini ve zihinlerini doldursun. Rabbim bu güzel mabette bizleri bir araya getirdiği gibi, cennetinde de bir araya getirsin, cemalini seyretmeyi lütfeylesin. Gençlerimizi, siz değerli ailelerini ve öğreticilerimiz Adem hocayı ve Muhammed Ali hocayı tebrik ediyorum. Rabbim nesillerimizi Kur'an'ın rehberliğinden ayırmasın" dedi.

Programın sonunda, yaz tatili boyunca namazlarını camide kılan öğrenciler için hazırlanan hediyelerin takdim töreni gerçekleştirildi. 20 den fazla öğrenciye hayırseverlerin desteği ile temin edilen bisiklet, scooter, akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi.

Program, cami çıkışında cemaate ve katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir

CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

3'ü birden TFF'ye gidiyor!

Suçlama mide bulandırıcı! Dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı

Suçüstü yakalandı, dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı
Motosiklet yayaya çarptı: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet yayaya çarptı: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Ersun Yanal'dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer

Ersun Yanal: Aziz Yıldırım içinden geçer