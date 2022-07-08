Karesi Belediyesi bayramlaştı

Karesi Belediye personeli Kurban Bayramı öncesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile bayramlaştı. Belediyede düzenlenen bayramlaşma töreninde Başkan Orkan, huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye personelinin bayramını kutladı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde personel ile tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi'nin başkanından başkan yardımcısına, müdüründen saha personeline, büyük bir aile olduğunu söyledi.

Karesi personeline aileleri ve yakınlarıyla huzurlu, sağlıklı bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Orkan, "Yaşanabilir, kişilikli ve kimlikli bir kentin inşasında tüm mesai arkadaşlarımın alın teri var. Biz amacı halka hizmet olan büyük bir aileyiz" dedi.

ORKAN: "Mesai Kavramı gözetmeden çalışıyoruz"

Başkan Orkan ayrıca yaptığı açıklamada vatandaşlarında bayramını kutlayarak, "Vatanımızın tarihi ve kültürel değerleri ile bilinen eşsiz yöresi Karesi'den saygı ve selamlarımla. Bizler kent merkezinden kırsala her bir vatandaşımıza hizmet vermek için mesai kavramı gözetmeden 7 gün 24 saat var gücümüzle çalışıyoruz. İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet anlayışı ile yani Gönül Belediyeciliği ile hareket ediyoruz. Karesi'yi bir bütün olarak görüyoruz; hepimiz biriz beraberiz ve kardeşiz. Bu vesile ile bizler Karesi ailesi olarak hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel