Kardeş Kültürlerin Festivali'nde Niyazı Koyuncu ve Sefo Coşkusu

Ataşehir Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Selçuk Balcı ve Melek Mosso konserleri ile başlayan 7. Kardeş Kültürlerin Festivali, Niyazi Koyuncu ve Sefo'nun konseriyle İstanbullular'a unutulmaz bir gece yaşattı.

Niyazi Koyuncu ve Sefo en sevilen şarkılarını, alandaki festival coşkusuna ortak olan müzikseverler için söyledi.

Sahneye ilk çıkan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu oldu. Tulum ve kemençeleriyle müzisyen arkadaşlarının eşlik ettiği Koyuncu, dillerden düşmeyen şarkı ve türkülerini sevenleriyle birlikte söyleyerek renkli bir konsere imza attı.

SAHNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Niyazı Koyuncu konseri sonrasında sahneye Sefo çıktı. Rap müziğin sevilen ismi Sefo, 'Bilmem mi', 'Isabelle', 'Tutsak', 'Bonita', 'Toz Duman' gibi şarkılarını konser alanını dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi. Gecede katılımcılar için bir de sürpriz hazırlandı.

Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Samsun'dan gelerek Sefo'nun konserine katıldı. Sefo, sevilen şarkısı 'Isabella'yı sahneye davet ettiği Fevzi ile birlikte söyledi.

Festivale, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP PM üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Belediye Meclis Üyeleri, Ataşehirli Muhtarlar ve çok sayıda İstanbullu katıldı.