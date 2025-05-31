KARDEMİR'den Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

KARDEMİR'den Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği
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Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, KARDEMİR'in katkılarıyla ihtiyaç sahibi engellilere 34 tekerlekli sandalye dağıttı. Dağıtım programına katılan yetkililer, engelli bireyler için sosyal sorumluluk projelerine desteğin süreceğini belirtti.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, KARDEMİR'in desteğiyle temin ettiği tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engellilere bayram öncesinde teslim etti.

Dernek tarafından yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, KARDEMİR'in katkılarıyla alınan 32 adet manuel tekerlekli sandalye ile 2 adet akülü sandalyenin dağıtımı için program düzenlendi.

Derneğin yeni binasında gerçekleşen programa Karabük Vali Yardımcısı Hasan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurahman Bilgiç, siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, nüfusun yüzde 10'unu oluşturan engelli bireyler için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, derneğin 30 yıla yakındır hizmet verdiğini belirtti.

Yılmaz, desteklerinden dolayı tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine sandalyeleri teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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