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Kardelen Bolat'ın Jandarma Olma Hayali Gerçekleşti

Kardelen Bolat'ın Jandarma Olma Hayali Gerçekleşti
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Bilecik'te yaşayan Kardelen Bolat, jandarma olma hayalini gerçekleştirmek için İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı tarafından kabul edildi. Ziyaret sırasında jandarma teşkilatı hakkında bilgi alan Kardelen, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilecik'te yaşayan Kardelen Bolat'ın jandarma olma hayali gerçeğe dönüştü.

Jandarma teşkilatına olan ilgisini dile getiren Kardelen Bolat'ın isteğini geri çevirmeyen İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, genç ziyaretçisini Bilecik İl Jandarma Komutanlığında ağırladı. Komutanlıkta gerçekleştirilen özel ziyaret kapsamında Kardelen'e jandarma teşkilatının çalışmaları ve görevleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Kardelen Bolat, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından uğurlandı. Hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kardelen, jandarma teşkilatına olan ilgisini daha da pekiştirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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